23 Июля 2024
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Политика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Губернатор Виталий Хоценко передал омским спасателям современные пожарные автомобили

Губернатор передал в распоряжение Пожарно-спасательной службы Омской области 4 современных машины на базе автомобиля КамАЗ, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Обновление автопарка осуществляется в рамках Стратегии развития пожарной охраны и обеспечения пожарной безопасности региона, утвержденной руководителем Омской области Виталием Хоценко.

Сегодня сотрудникам противопожарной службы переданы ключи от новых специализированных машин.

"Прежде всего, хочу поблагодарить вас за ваш очень сложный труд. Омская область - большая. Силами только МЧС обеспечить безопасность невозможно. Мы понимаем, что во многом эффективность вашего труда и скорость прибытия на место вызова зависят от уровня технической оснащенности службы. Более 10 лет парк пожарных автомобилей не обновлялся. И мы приняли для себя решение, что эту работу будем проводить. Утвердили пятилетнюю программу для того, чтобы поэтапно заменить технику. Приобрели болотоход, который, кстати, уже пригодился при ликвидации последствий паводка. Сегодня передаем 4 новых пожарных автомобилей, которые мы приобрели за счет средств областного бюджета», - сказал Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Машины будут направлены на посты, которые прикрывают по несколько населенных пунктов в Азовском и Омском районах области.

Спасатели отметили, что поступление на вооружение службы таких машин, укомплектованных самым современным пожарно-техническим оборудованием, стало знаковым событием.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко также вручил лучшим сотрудникам Пожарно-спасательной службы региона поощрения за высокое профессиональное мастерство, добросовестное выполнение служебных обязанностей и участие в ликвидации последствий паводка на территории Усть-Ишимского района.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Теги: спасатели, виталий хоценко, пожарные автомобили, вручение ключей


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