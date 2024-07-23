Мэр Нижнего Тагила занялся боевыми искусствами

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев занялся смешанными боевыми единоборствами (ММА). Короткое видео с тренировки мэр опубликовал сегодня на своей странице в соцсети.

В ролике Пинаев в специальных ММА-перчатках наносит несколько ударов по водоналивному манекену в виде человека. Мэр проводит точную серию в корпус и в голову.

"Всем хорошего и позитивного дня", - добавляет чиновник-спортсмен.

В комментариях к видео положительно оценили занятие Пинаева боевыми искусствами.

"Манекену явно не повезло", - пишут пользователи.