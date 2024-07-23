В джазе только дети: в Академическом районе появится первый в Екатеринбурге детский эстрадно-джазовый оркестр

В Академическом районе с сентября текущего года заработает единственный в столице Урала детский эстрадно-джазовый оркестр. Он появится на базе филиала детской школы искусств, которая открыла свои двери в восьмом районе города год назад и где юные дарования обучаются эстрадно-джазовому направлению под патронатом легендарного саксофониста Игоря Бутмана.

Напомним, что на 300-летие Екатеринбурга ведущий девелопер Академического района АО СЗ "РСГ-Академическое" подарил городу музыкальный корпус ДШИ № 6 имени К.Е.Архипова. Филиал учреждения дополнительного образования открылся в новом квартале района - "Олимпике" (ул. Академика Парина, 33). Всего за 8 месяцев специалистами "РСГ- Академическое" был подготовлен проект, проведена госэкспертиза, реконструкция и отделка учебных и вспомогательных помещений.

Подарок уральской столице стал вкладом главного застройщика динамично развивающегося проекта комплексного освоения территории в повышение уровня жизни в Академическом: теперь юные жители этого молодого района смогут получать качественное образование в сфере культуры и искусства рядом с домом, не покидая свой родной район.

Однако, кроме помещения под "музыкалку", мастер-девелопер подарил её ученикам музыкальные инструменты, мебель и всё необходимое оборудование. Их закупку лично курировал народный артист России Игорь Бутман. Ведь это единственная в стране школа искусств, где эстрадно-джазовое отделение будет работать под его эгидой. Для уникального филиала ДШИ при поддержке АО СЗ "РСГ-Академическое" к новому учебному году были закуплены саксофоны, трубы, флейты, скрипки, контрабасы, ударная установка и тульские гармони.

Добавим, что филиал школы искусств в Академическом районе можно назвать трамплином в большой мир музыки для каждого её ученика. Это учреждение культуры – одно из самых успешных в столице Урала. Здесь хранят традиции отечественного художественного образования, накопленные за долгие годы работы лучшими преподавателями, влюбленными в свое дело.

Примечательно, что кроме музыкальной школы, мастер-девелопер восьмого района Екатеринбурга поддерживает развитие учащихся и художественной школы, расположенной в квартале "Элевен": недавно застройщик помог учреждению приобрести печи для обжига глины в мастерской керамики. А ещё АО СЗ "РСГ-Академическое" делом доказывает свой принцип в работе: строить не только квадратные метры, но и среду для счастливой жизни и перспектив для подрастающего поколения. Застройщик поддерживает талантливых учеников общеобразовательных учреждений района, поощряя их открытия, как, например, учащихся школы №79 с инженерным уклоном. Дети, показавшие свои наработки на праздновании 300-лети УрО РАН и удивившие представителей девелопера и ученых мужей, съездили на познавательную экскурсию в столичное Сколково и пермскую робототехническую компанию "Промобот".

Также ведущий девелопер Академического поддерживает совсем юных "звёздочек", помогая творческим коллективам детских садов в проведении районных и в участии общегородских песенных или танцевальных конкурсов и фестивалей.