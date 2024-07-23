Российские FPV-дроны подбили танк Abrams в ДНР

Расчеты FPV-дронов ВС РФ подбили американский танк Abrams в районе населенного пункта Прогресс ДНР.

"На покровском направлении наши дроноводы подбили очередной Abrams", - сообщил ТАСС военный эксперт Ян Гагин.

Согласно данным объективного контроля, при попытке покинуть технику члены экипажа были уничтожены.

В июне российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams, при этом не тяжелой техникой, а так называемой "морковкой" или кумулятивной гранатой для РПГ-7. Как сообщало Минобороны России, вражеский танк был уничтожен на Авдеевском направлении.