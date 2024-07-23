В Екатеринбурге кондуктор автобуса поколотила подростков, не заплативших за проезд

В Екатеринбурге прокуратура и Следственный комитет разбираются в инциденте в автобусе с участием кондуктора и подростков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 22 июля подростки ехали в автобусе маршрута №93 в уральской столице. По данным СМИ, они не заплатили за проезд, из-за чего кондуктор нанесла им телесные повреждения.

В ведомстве пообещали дать правовую оценку соблюдению требований законодательства сотрудниками компании-перевозчика.

Также свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, инцидент произошел в Ленинском районе Екатеринбурга. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, выясняется степень тяжести вреда здоровью подростков. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении дела по статье 116 УК РФ ("Побои").