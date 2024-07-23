Кулеба срочно летит в Китай

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня летит в Китай, где пробудет до 26 июля. Его пригласил глава МИД КНР Ван И.

Как сообщило ведомство Кулебы, главной темой переговоров станет "поиск путей прекращения" военного конфликта и "возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира".

Напомним, Китай проигнорировал "саммит мира" в Швейцарии, так как без России его проводить бессмысленно, а условия саммита значительно отличаются от общих ожиданий мирового сообщества. Зеленский тогда назвал Китай "инструментом" в руках президента России Владимира Путина.

Теперь же Зеленский уклончиво говорит о возможности переговоров, а недавно признал Китай возможным посредником вместе с США и ЕС. При этом мирный план Китая не предусматривает ухода России из регионов, вернувшихся домой.

Как пишет китаевед Николай Вавилов, Украина де-факто осознала поражение и готова принять китайский мирный план, который косвенно подразумевает фактический контроль России над этими регионами. Однако о подобном эксперты пишут давно.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев пишет, что самое важное — это продолжительность визита - четыре дня, что очень много. Такой длительный визит говорит о высокой интенсивности переговоров и, возможно, даже о намерении согласовать некий документ.

Недавно в Пекин летал премьер Венгрии Виктор Орбан, который встретился с Зеленским, Путиным, Си Цзиньпином, а позже - с Дональдом Трампом.