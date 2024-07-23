Певица Глюкоза объяснила "наркоманское" поведение на концерте в Красноярске

Певица Наталья Чистякова-Ионова (более известная под псевдонимом Глюкоза) после нескольких дней молчания в своих соцсетях объяснила странное поведение на концерте в Красноярске.

Глюкоза должна была стать хедлайнером концерта ко Дню металлурга. Но после исполнения пары песен с ней на сцене начало твориться что-то странное. Девушка пела под фонограмму, совершенно не попадая в нее, странно двигалась, а в какой-то момент начала интенсивно поглаживать свою промежность.

На концерте в центре города присутствовали в том числе и дети. Многие зрители возмутились такому "подарку" от организаторов в День металлурга. В сети комментаторы писали, что поведение Глюкозы на сцене похоже на то, что свойственно принявшим наркотики.

По словам Чистяковой-Ионовой, ей прописали снотворное и антидепрессанты. Она никогда не принимала такие препараты, поэтому не знала, как они могли подействовать.

Такие серьезные препараты, по словам артистки, врач прописал ей из-за постоянных панических атак, вызванных стрессом, пережитым за последний месяц: смерть бабушки, конфликт с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Последний, к слову, после новостей из Красноярска пообещал отобрать у артистки сценический псевдоним и репертуар из старых песен.