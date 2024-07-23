Следователи присоединились к проверке детсада в Екатеринбурге, где ребенку перемотали руки полиэтиленом

В следственном комитете организовали проверку сообщения о возможном нарушении прав малолетнего ребенка в частном детском саду в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

Напомним, речь идет о частном детском саде на улице Рябинина. Ранее в надзорных ведомствах утверждалось, что с 15 по 19 июля работники дошкольного учреждения на время дневного сна надевали на руки 1,5-годовалой девочки полиэтиленовые мешки и плотно приматывали их скотчем вокруг запястий. Со слов самих сотрудников, это было сделано для того, чтобы ребенок не повредил себя (не расцарапал кожу) руками.

В СКР подозревают, что такие действия воспитателей могли не соответствовать требованиям безопасности здоровья ребенка. В связи с этим организована процессуальная проверка в рамках ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователи выяснят обстоятельства произошедшего.

Напомним, что свою проверку также организовали полиция и прокуратура, которая, в свою очередь, привлекла специалистов Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области

После произошедшего руководство детского сада также сообщало, что руки ребенку перематывали всего один раз - в качестве вынужденной меры, после чего сообщили об этом родителям и попросили купить для девочки специальные варежки. Родители также были осведомлены о привычке дочери расцарапывать себе лицо. Проблемы якобы начались только после того, как уволенный воспитатель показал родителям фото перемотанных рук дочери.