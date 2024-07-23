23 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

После марша местных жителей на Кубани возбудили дело против участника массовой драки

В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудника полиции в Кореновске (Краснодарский край), сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, вечером 21 июля между жителями Кореновска произошел конфликт. На место прибыли сотрудники полиции, но в ответ на требование прекратить конфликт мужчина напал на одного из них.

По информации СМИ, драка произошла между курдом и местным жителем, который сделал замечание из-за громкой музыки. Этот же курд и напал на полицейского. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство, а после марша завели уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Телеграм-канал Baza сообщает, что местный житель, подравшийся с курдом, оказался членом "Русской общины". В националистических пабликах появилась информация о "нападении толпы курдов из 40 человек на шестерых русских парней", а также о том, что представители курдской общины пытались "замять с избитым дело в больнице".

На следующий день после конфликта около 60 человек вышли на шествие в Кореновске. Они прошли по улицам города и скандировали лозунги. Акция продлилась не более 20 минут, мужчин сопровождала машина полиции, пишет Baza.

Теги: марш, курд, драка, кореновск


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