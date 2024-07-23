23 Июля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский министр объяснил, почему противопожарный режим в регионе не сняли раньше

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов объяснил, почему особый противопожарный режим в регионе отменили только сейчас.

Напомним, накануне в Екатеринбурге был официально отменен противопожарный режим. А в Свердловской области его сняли на прошлой неделе. Это объясняли тем, что в регионе установилась холодная и дождливая погода. Однако в июне также долгое время шли дожди, но тогда вопрос об отмене режима даже не поднимался.

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге Денис Мамонтов прояснил ситуацию.

"Несмотря на то, что стояла достаточно дождливая погода, в области практически всегда были территории (где не было дождя, - прим. ред.). То есть, если мы говорим про север и там был дождь, то западная часть была без дождей. Или когда центральную часть заливали дожди, зачастую мы видели 3-4 классы пожарной опасности по северу области. Эта неравномерность и позволила работать так, чтобы особый противопожарный режим действовал на территории всей области", - рассказал министр, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, прохладная погода стремительно менялась на высокие температуры, и классы пожарной опасности "набирались за три-четыре дня". Кроме этого, введение и снятие противопожарного режима властям нужно в обязательном порядке согласовывать с МЧС.

"Процессы согласования и снятия были бы неоправданны, если бы мы его вводили и снимали в течение трех дней обратно", - добавил Денис Мамонтов.

Особый противопожарный режим действовал в регионе с 12 апреля и означал, что любое разведение огня, в том числе в мангале для приготовления шашлыков, было запрещено. Также уральцам запрещалось посещать леса.

Теги: режим, министр, пожары, погода, дожди


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