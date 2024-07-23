Госдума рассмотрит поправки об увеличении в десятки раз судебных пошлин

Госдума сегодня в рамках второго чтения законопроекта об изменения в Налоговый кодекс рассмотрит повышение в разы и даже десятки раз пошлин за обращение в суды.

В СМИ широко обсуждалась только одна из поправок, внесенных в законопроект, который концептуально не имеет никакого отношения к судебным пошлинам (по-хорошему, такие поправки должны вноситься отдельным законопроектом и проходить первое чтение) – повышение в десять раз (с 500 до 5 тыс. руб.) пошлины за развод. В комментариях к новостям и в соцсетях часть пользователей даже приветствовала повышение, мол, люди разводиться меньше будут, пожалев 5 тысяч рублей.

Но на деле в стране, где право на суд гражданину гарантирует Конституция, теперь правосудие становится значительно менее доступным.

Telegram-канал Faridaily приводит примеры "подорожаний":

Минимальная госпошлина для гражданина, который захочет подать иск имущественного характера в суд общей юрисдикции, вырастет в 10 раз – с 400 до 4 000 рублей. Столько придется заплатить, если сумма иска не превышает 100 000 рублей. Если она больше, то пошлина будет зависеть от размера имущественных требований и сможет достигать 900 000 рублей (сейчас не может быть больше 60 000 рублей). Что такое имущественный иск? Допустим, вас залил сосед и вы хотите взыскать с него расходы на ремонт. Или вы дали знакомому в долг, он его не хочет возвращать и вы пошли в суд.

Госпошлина за подачу иска без материальных требований вырастет с 300 до 3 000 рублей. Это трудовые споры (например, восстановление на работе), оспаривание прав на недвижимость, семейные споры (например, о порядке общения с ребенком) и т. д.

Оспорить решение суда первой инстанции станет также дороже. Возможность подать апелляционную жалобу подорожает для граждан в 20 раз – со 150 до 3 000 рублей. Кассационная жалоба – в 33,3 раза, или до 5 000 рублей.

Подорожает правосудие и для бизнеса, в том числе малого, и для индивидуальных предпринимателей. Минимальная пошлина за рассмотрение экономического спора вырастет в 5 раз – до 10 000 рублей, а максимальная (зависит от суммы иска) – в 50 (!) раз, до 10 млн рублей. Для исков в арбитражные суды без материальных требований пошлина вырастет более чем в 8 раз, до 50 000 рублей.

Себе дороже станет спорить с президентом и государством. За желание оспорить в суде общей юрисдикции нормативный акт или решение органа власти (например, штраф за неправильную парковку или запрет на выезд из страны), гражданину придется выложить 3 000-4 000 рублей (сейчас пошлина – 300 рублей). Юридическому лицу – 15 000-20 000 рублей (сейчас – до 4 500 рублей).

Вводятся пошлины для физических и юридических лиц за процессуальные действия, которые сейчас суд выполняет бесплатно. Например, выдача исполнительных листов, пересмотр решения по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, изменения процессуальной правопреемственности (например, по наследственным делам) и т. п.

Канал отмечает, что в законопроекте к поправкам не приводится финансово-экономическое обоснование, не объясняется, зачем вообще нужно такое повышение и как оно сочетание с конституционными гарантиями.