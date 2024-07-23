Госдума рассмотрит поправки об увеличении в десятки раз судебных пошлин

23 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума рассмотрит поправки об увеличении в десятки раз судебных пошлин

Госдума сегодня в рамках второго чтения законопроекта об изменения в Налоговый кодекс рассмотрит повышение в разы и даже десятки раз пошлин за обращение в суды.

В СМИ широко обсуждалась только одна из поправок, внесенных в законопроект, который концептуально не имеет никакого отношения к судебным пошлинам (по-хорошему, такие поправки должны вноситься отдельным законопроектом и проходить первое чтение) – повышение в десять раз (с 500 до 5 тыс. руб.) пошлины за развод. В комментариях к новостям и в соцсетях часть пользователей даже приветствовала повышение, мол, люди разводиться меньше будут, пожалев 5 тысяч рублей.

Но на деле в стране, где право на суд гражданину гарантирует Конституция, теперь правосудие становится значительно менее доступным.

Telegram-канал Faridaily приводит примеры "подорожаний":

Минимальная госпошлина для гражданина, который захочет подать иск имущественного характера в суд общей юрисдикции, вырастет в 10 раз – с 400 до 4 000 рублей. Столько придется заплатить, если сумма иска не превышает 100 000 рублей. Если она больше, то пошлина будет зависеть от размера имущественных требований и сможет достигать 900 000 рублей (сейчас не может быть больше 60 000 рублей). Что такое имущественный иск? Допустим, вас залил сосед и вы хотите взыскать с него расходы на ремонт. Или вы дали знакомому в долг, он его не хочет возвращать и вы пошли в суд.

Госпошлина за подачу иска без материальных требований вырастет с 300 до 3 000 рублей. Это трудовые споры (например, восстановление на работе), оспаривание прав на недвижимость, семейные споры (например, о порядке общения с ребенком) и т. д.

Судебный молоток(2022)|Фото: Накануне.RU

Оспорить решение суда первой инстанции станет также дороже. Возможность подать апелляционную жалобу подорожает для граждан в 20 раз – со 150 до 3 000 рублей. Кассационная жалоба – в 33,3 раза, или до 5 000 рублей.

Подорожает правосудие и для бизнеса, в том числе малого, и для индивидуальных предпринимателей. Минимальная пошлина за рассмотрение экономического спора вырастет в 5 раз – до 10 000 рублей, а максимальная (зависит от суммы иска) – в 50 (!) раз, до 10 млн рублей. Для исков в арбитражные суды без материальных требований пошлина вырастет более чем в 8 раз, до 50 000 рублей.

Себе дороже станет спорить с президентом и государством. За желание оспорить в суде общей юрисдикции нормативный акт или решение органа власти (например, штраф за неправильную парковку или запрет на выезд из страны), гражданину придется выложить 3 000-4 000 рублей (сейчас пошлина – 300 рублей). Юридическому лицу – 15 000-20 000 рублей (сейчас – до 4 500 рублей).

Вводятся пошлины для физических и юридических лиц за процессуальные действия, которые сейчас суд выполняет бесплатно. Например, выдача исполнительных листов, пересмотр решения по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, изменения процессуальной правопреемственности (например, по наследственным делам) и т. п.

Канал отмечает, что в законопроекте к поправкам не приводится финансово-экономическое обоснование, не объясняется, зачем вообще нужно такое повышение и как оно сочетание с конституционными гарантиями.

Теги: госдума, суд, пошлина, поправки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети