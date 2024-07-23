В США недоумевают, куда пропал Байден

Конгрессвумен Лорен Боберт потребовала от президента США Джо Байдена предоставить доказательства того, что он жив.

"Ему нужно предстать перед камерой и обсудить, известно ли ему, что он бросил борьбу", - написала она в соцсети Х.

21 июля на странице Байдена появилось сообщение, что он выходит из президентской гонки. Но сам он с тех пор не появлялся на публике. Было сообщено, что он на самоизоляции из-за положительного теста на ковид. Однако многие в США считают очень подозрительным то, что Байден заявил о важнейшем решении - снятии с выборов - не на камеру, а в форме поста.

На прореспубликанском телеканале Fox News тоже возмущены отсутствием Байдена. Ведущий Брет Байер отметил, что что в 1968 году Линдон Джонсон объявил о своем отказе баллотироваться на второй срок из Овального кабинета. Но Байдена никто не видел, и от этого как-то не по себе.

CNN пишет, что Байден принимал решение, находясь на самоизоляции и советуясь со своей семьей и несколькими советниками. Однако дело не только в советах близких. На прошлой неделе разъяренные спонсоры заявили предвыборным комитетам демократических фракций в Палате представителей и Сенате, что заморозят взносы до тех пор, пока Байдена не уберут, потому что он гарантированно проиграет. И буквально сразу после объявления Байденом о снятии с выборов спонсоры начали связываться с советниками штаба и брать обязательства по финансовой поддержке. Они сразу связались с командой вице-президента Камалы Харрис и сообщили о готовности поддержать ее.