Новый глава Югры вошел в Госсовет

И.о. главы Югры Руслан Кухарук включен в состав Госсовета.

Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. Кроме Кухарука в Госсовет включены еще несколько и.о. глав различных регионов, в том числе и Андрей Турчак, пребывающий в таком статусе в республике Алтай.

Напомним, 30 мая теперь уже экс-глава округа Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры.