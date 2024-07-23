В Дагестане задержали туристов, устроивших драку на пляже из-за лезгинки

В Избербаше 13 туристов задержали после массовой драки на городском пляже, сообщает ГУМВД по Дагестану.

Инцидент произошел вечером 21 июля. По данным ведомства, несколько гостей республики поссорились между собой из-за танца.

"Действительно ли с исполнением лезгинки было что-то не так, или мнение было предвзятым, сейчас сказать сложно, поскольку участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в МВД.

Кроме того, дебоширы нецензурно выражались, добавили в полиции. Другие отдыхающие сделали мужчинам замечание, из-за чего конфликт перерос в драку.

В отношении 13 задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Дагестане турпоток этим летом снизился на 30%. При этом в соседней Северной Осетии он увеличился на те же 30%. Участники рынка полагают, что туротрасль просела из-за июньских терактов в Махачкале и Дербенте.