Прокуратура объяснила причину массовой задержки поездов на станции Екатеринбург-Пассажирский

Причиной массовой задержки отправления и прибытия поездов на станции Екатеринбург-Пассажирский стало проведение ремонтных работ на участках пути Свердловской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, что сегодня утром произошла задержка почтово-багажных поездов № 989 "Владивосток - Москва" и № 983 "Хабаровск - Москва" (от 8 до 16 часов), а также пассажирских поездов №68 "Москва - Барнаул" и №216 "Адлер - Барнаул" (от 10 минут до 1,5 часов). В настоящее время пассажирские поезда уже следуют согласно расписанию.

Уральской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия в части исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.