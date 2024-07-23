23 Июля 2024
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье министра попросили объяснить причины закрытия детского тубсанатория

Депутат заксобрания Прикамья Дмитрий Кожанов направил запрос министру здравоохранения региона Анастасии Крутень. Он попросил разъяснить, почему планируется закрыть расположенный в Соликамске детский санаторий для больных туберкулезом "Росинка".

Запрос депутат опубликовал на своей странице "ВКонтакте". В нем говорится, что к народному избраннику обратились избиратели, обеспокоенные возможным закрытием учреждения.

"По словам заявителя, в санаторий приезжала комиссия с целью оценки здания для расширения дома престарелых. В письме справедливо отмечено, что число заболеваний детей туберкулезом не снижается, а санаторий расположен в удобном месте для специфики излечения этого заболевания – в сосновом бору на берегу ручья", – пишет Кожанов.

Сотрудница санатория и член Совета профсоюза медработников "Действие" Лариса Тарасова отмечает, что чуть ли не в каждой третьей семье Соликамска ребёнок прошёл оздоровление в указанном санатории.

"Даже тогда, когда была вполне нормальная обстановка по заболеванию туберкулезом в целом по стране, в городе (области) она была всегда выше. Одна из причин – тюрьмы и колонии на территории города. Вторая причина – плохая экология: шахты, заводы (бумкомбинат, магниевый и др.). Но вот почему-то власти Пермского края решили, что не место ему здесь, да и не время. Хотя факты и цифры, вещь упрямая, говорят об обратном", – заявила Лариса Тарасова.

Она также задается вопросом, повезут ли детей из неблагополучных семей за 200 км, в санаторий в Перми?

"Некоторые родители о себе-то не могут позаботиться, доводят себя до ручки. Они умирают от туберкулеза, а дети попадают к нам. И если раньше в санаторий поступали дети с большой папулой и это было поводом для лечения, то в последнее время на лечении находятся контактные дети", – указала Лариса Тарасова.

Теги: Дмитрий Кожанов, Анастасия Крутень, санаторий, туберкулез


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