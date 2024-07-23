СМИ: Байден после выхода из самоизоляции выступит с обращением к нации

Президент США Джо Байден по возвращении в Вашингтон выступит с речью по поводу своего выхода из президентской гонки. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Предполагается, что Байден выступит с обращением к нации в ближайшие дни. Это произойдет после его возвращения из резиденции в штате Делавэр, где президент проводит карантин из-за диагностированного у него коронавируса. На рабочее место Байден вернется уже сегодня.

Ранее американский лидер пообещал "в подробностях" объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года".

Напомним, 21 июля американский президент Джо Байден заявил в своем обращении на личной странице в X, что не планирует баллотироваться на второй срок. Он предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис кандидатом от демократов.