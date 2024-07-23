23 Июля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пытался сжечь труп в костре. Жителя Верхней Туры обвиняют в убийстве рыбака

Жителя Верхней Туры (Свердловская область) обвиняют в убийстве рыбака. По данным следствия, мужчина решил избавиться от трупа знакомого и его личных вещей путем сожжения в костре. Подробнее о событиях того вечера Накануне.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Трагедия произошла 18 июля на берегу Верхнетуринского пруда. Следствие установило, что обвиняемый выпивал вместе со своим знакомым 1969 г.р. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый, будучи уверенным, что его оскорбили, ударил оппонента кулаком, после чего нанес еще несколько ударов по голове найденным камнем. От полученных травм 55-летний мужчина скончался, после чего фигурант решил избавиться от его тела путем сожжения в костре. В огонь он бросил и личные вещи убитого, в числе которых был и газовый баллон.

"Жуткую картину обнаружила, прогуливаясь в вечернее время по берегу Верхнетуринского пруда, местная жительница. Женщина увидела в догорающем костре тело. По внешним признакам еще было понятно, что при жизни это был мужчина. Рядом с пепелищем были разбросаны различные рыболовные снасти - удочки типа "фидер", треноги к ним. Кроме того, валялись емкости из-под спиртных напитков, вставная челюсть, тушенка и другое. Сыщикам уголовного розыска ОВД Кушвы личность погибшего мужчины удалось установить оперативно. Им оказался уроженец Верхней Туры, 1969 г.р., не работающий, не судимый. При осмотре места происшествия стало очевидно, что события, произошедшие на берегу водоема, носят криминальный характер. У погибшего имелись повреждения головы и другие травмы. О том, что произошла "разборка", свидетельствовали и следы борьбы на осматриваемом участке (сломанная скамейка, разбросанные по поляне вещи)", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Место убийства рыбака из Верхней Туры(2024)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Он добавил, что установить личность обвиняемого не составило труда. Убитый отправился на свою последнюю в жизни рыбалку на такси. Проанализировав камеры видеонаблюдения, представители МВД и СКР вышли на след тогда еще подозреваемого, им оказался не судимый и официально не трудоустроенный 26-летний житель Верхней Туры. Он уже дал признательные показания, пояснив, что совершил преступление под действием алкоголя.

Фигуранта уже поместили под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. Пока уралец находится в СИЗО, проводится комплекс судебных экспертиз.

Теги: Верхняя Тура, рыбак, убийство, костер, обвинение


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