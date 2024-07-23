В Турции разбилась популярная российская байкерша и блогер МотоТаня

Популярная российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, известная в сети как МотоТаня, погибла в ДТП в Турции.

Авария произошла на трассе Миляс – Сёке на юго-западе Турции, об этом сообщило издание Milas Karya Haber. Сообщается, что российская байкерша ехала по трассе в компании других мотоциклистов, в какой-то момент она не справилась с управлением и столкнулась с турецким мотоблогером Онуром Обутом.

Озолина скончалась на месте аварии до прибытия медиков, Обут госпитализирован в тяжелом состоянии.

У аккаунтов МотоТани в соцсетях миллионы подписчиков: на YouTube почти 2 млн подписчиков, в TikTok – 5 млн подписчиков. У девушки остался маленький сын.