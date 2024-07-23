Нарушителей противопожарного режима в Екатеринбурге оштрафовали на 2 млн рублей

За время действия особого противопожарного режима в Екатеринбурге его нарушители оштрафованы на 2 млн рублей. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, с 12 апреля сотрудники МЧС, полиции, городского лесничества и районных администраций провели больше тысячи совместных рейдов. Было составлено 480 протоколов о нарушении правил безопасности.

"Безответственные горожане оштрафованы в общей сложности на 2 миллиона рублей. Благодаря строгому надзору специалистов на территории города случились только 4 лесных и 20 ландшафтных пожаров. Возгорания удалось быстро ликвидировать, а их суммарная площадь составила всего 10 гектаров", - отметил Алексей Орлов.

Напомним, накануне в Екатеринбурге был официально отменен противопожарный режим. А в Свердловской области его сняли на прошлой неделе. Он действовал в регионе с 12 апреля и означал, что любое разведение огня, в том числе в мангале для приготовления шашлыков, было запрещено. Также уральцам запрещалось посещать леса.