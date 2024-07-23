Экс-замглавы Тюменской области после возбуждения дела пытался сбежать

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому вменяют получение взятки, связал преследование с антикоррупционной деятельностью. Кроме того, выяснилось, что он пытался скрыться от следствия.

"Обвиняемый и его защитник выступили против удовлетворения ходатайства следствия о мере пресечения, ссылаясь на необоснованность предъявленного обвинения, выраженного в намеренном преследовании за его антикоррупционную деятельность на посту заместителя губернатора", - говорится в постановлении суда, которое есть у РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что Вахрин пытался скрыться от следствия.

"Он предпринял такую попытку в ночное время, на следующий день после возбуждения против него уголовного дела", - сообщает источник.

8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Вахрин пробудет в СИЗО до 6 августа. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. С 2012 г. является заместителем губернатора Тюменской области.