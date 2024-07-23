В Екатеринбурге из горящего автосервиса эвакуировали 9 машин

Минувшей ночью в Екатеринбурге тушили крупный пожар. От огня пострадал автосервис.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ночью 23 июля на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в районе улицы Данилы Зверева в уральской столице. Горела кровля автосервиса, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Из здания сервиса огнеборцами были эвакуированы 9 автомобилей. В тушении задействовались 9 единиц спецтехники и 30 человек личного состава.

Под утро открытое горение было ликвидировано. Как добавили в МЧС, информации о пострадавших не поступало. Точную причину возгорания теперь предстоит установить пожарным дознавателям.