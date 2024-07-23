Пользователи самокатов уже получают штрафы за нарушение ПДД

В России кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги ГАИ, чтобы фиксировать нарушения пользователей самокатов.

Сотрудники организаций создали патрули в Москве, Санкт-Петербурге и других городах и уже выписывают штрафы. Так, наказание за неспешивание на переходе составляет 1 тыс. руб., за езду вдвоем — 5 тыс., за езду в нетрезвом виде - 100 тыс. руб. По ряду нарушений добавляется и блокировка аккаунта — она может быть пожизненной или сезонной. Эксперты говорят, что такие меры смогут снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Наем сотрудников, которые контролируют соблюдение правил использования электросамокатов и ПДД — не первая в текущем году инициатива кикшеринговых компаний, связанная с усилением контроля за использованием их услуг. До этого прокатчики начали ограничивать доступ к самокатам подростков.

В конце мая блокировать аккаунты несовершеннолетним начала "МТС Юрент". За две недели был закрыт доступ к 4 тыс. учетных записей. В Woosh прорабатывают вопрос о более точном отслеживании несовершеннолетних нарушителей, сообщают "Известия".

Как сообщалось, в МВД РФ обеспокоены динамикой прироста ДТП с участием СИМов (средств индивидуальной мобильности – электросамокаты, скутеры, электровелосипеды), но при этом в абсолютных числах ситуация в России сильно лучше, чем в любой другой стране, в том числе странах ЕС. По данным ведомства, с 2022 по 2023 гг. число ДТП с электросамокатами выросло на 229%.