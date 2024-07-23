Россиянам отказывают в едином пособии из-за доходов по вкладам

Гражданам России стали отказывать в пособии на ребенка.

Это происходит из-за доходов от процентов по банковским депозитам. Речь идет о введенном в 2023 году едином пособии беременным и семьям с детьми, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Единое пособие назначают, если среднедушевой доход семьи (СДД) меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания — он разный в каждом субъекте.

Чтобы рассчитать СДД, необходимо разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов домохозяйства. В расчет входит не только зарплата, но и другие поступления, например, премии.

По словам юристов, суды по-разному учитывают поступления по депозитам при оценке нуждаемости семьи. Сегодня нет единой позиции, нужно ли доход от вкладов делить на количество месяцев и членов семьи. В результате количество разбирательств по этому поводу лишь растет. Некоторым удается отстоять свое право на пособия.

Эксперты отмечают: возникает вопрос, как при таких правилах людям с небольшими доходами откладывать деньги на ипотеку и другие нужды. Кроме того, сейчас проценты по вкладам высокие — они достигают 20%, и логично, что люди открывают депозиты, чтобы хоть немного увеличить свой достаток, сообщают "Известия".

В текущем году граждане России стали существенно больше сберегать в рублях. Согласно исследованию "Сбера", 77% опрошенных предпочли бы для вложений рублевые инструменты, тогда как год назад таковых было 61,4%.