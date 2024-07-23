Выдачи потребкредитов в России сократились впервые с начала года

В России по итогам июня текущего года было выдано 2,99 млн кредитов наличными на 631,36 млрд руб.

Как следует из данных Объединенного кредитного бюро, в годовом отношении объемы выдач снизились на 9%, а количество осталось на прежнем уровне. В июне прошлого года было выдано 2,99 млн кредитов на 695,28 млрд руб. Средний размер кредита наличными сократился на 9%: с 233 до 211 тыс. руб., а средний срок кредитования увеличился за год с 29 месяцев до 34 месяцев.

В пятерку регионов по объемам выдач кредитов наличными в июне вошли: Москва — 175,73 тыс. кредитов на 65,12 млрд руб., Московская область — 166,02 тыс. кредитов на 46,64 млрд руб., Санкт-Петербург — 85,27 тыс. кредитов на 26,33 млрд руб., Краснодарский край — 116,89 тыс. кредитов на 23,07 млрд руб. и Свердловская область — 101,08 тыс. кредитов на 20,39 млрд руб., сообщают "Известия".

По итогам первого полугодия 2024 года микрофинансовые организации России выставили на продажу рекордный объем долгов. Речь идет о сумме в 58,6 млрд руб.