23 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

США хотят открыть южный фронт против России через Армению

Американские власти намерены открыть южный фронт против России через Армению.

США ранее пытались открыть его у границ РФ через Грузию, пишет турецкое издание Cumhuriyet. Черное море для Вашингтона является стратегической целью.

В настоящее время Вашингтон также пытается разыграть карту Армении. Глава МИД Арарат Мирзоян был приглашен на саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне. После этого встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в Минобороны Армении.

Также США пытаются не только открыть южный фронт, но и вклиниться в треугольник "Турция – Россия – Иран".

Армения готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства во многих сферах. Об этом ранее было сказано в послании премьер-министра Никола Пашиняна американскому лидеру Джо Байдену по случаю Дня независимости США.

Теги: США, Армения, южный фронт


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Ранее 04.07.2024 12:48 Мск Пашинян сообщил, что Армения готова к стратегическому партнерству с США

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