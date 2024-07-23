США хотят открыть южный фронт против России через Армению

Американские власти намерены открыть южный фронт против России через Армению.

США ранее пытались открыть его у границ РФ через Грузию, пишет турецкое издание Cumhuriyet. Черное море для Вашингтона является стратегической целью.

В настоящее время Вашингтон также пытается разыграть карту Армении. Глава МИД Арарат Мирзоян был приглашен на саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне. После этого встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в Минобороны Армении.

Также США пытаются не только открыть южный фронт, но и вклиниться в треугольник "Турция – Россия – Иран".

Армения готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства во многих сферах. Об этом ранее было сказано в послании премьер-министра Никола Пашиняна американскому лидеру Джо Байдену по случаю Дня независимости США.