В Нальчике оштрафовали восьмерых человек за неуважение к гимну России

Мировой суд в Нальчике оштрафовал на 3 тыс. руб. восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну России.

Об этом сообщает "РИА Новости". Речь идет об инциденте 29 июня на мероприятии по вручению аттестатов об окончании девятого класса в школе №33 в Нальчике. Тогда некоторые родители не встали во время исполнения гимна России.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.