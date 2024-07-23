Нургалиев стал первым заместителем секретаря Совбеза

Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности России.

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Заместителями секретаря Совбеза также назначены Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов. Помощником секретаря стал Дмитрий Грибков, сообщают "Ведомости".

Рашид Нургалиев с 2004 года возглавлял МВД РФ. С 2012 года он был заместителем секретаря Совбеза России.

Ранее президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем впервые в качестве секретаря Совбеза присутствовал экс-министр обороны России Сергей Шойгу. О назначении Шойгу секретарем Совбеза стало известно 12 мая, когда подписан соответствующий указ президента.