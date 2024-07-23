У суперъяхты Alfa Nero появился новый владелец

У суперъяхты Alfa Nero, которую американские власти приписывали миллиардеру, участнику списка Forbes Андрею Гурьеву (17-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes), появился новый владелец.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса, судно было продано за $40 млн на прошлой неделе. Имя нового владельца он не раскрыл. Известно только, что новый владелец – европеец. Скорее всего, он выставит Alfa Nero на чартерный рынок.

80-метровая яхта, на борту которой есть 12-метровый бассейн, джакузи, спа-салон, салон красоты и вертолетная площадка, находилась под арестом с 2022 года. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в 2022 году заявило, что Гурьев купил Alfa Nero в 2014 году за $120 млн. Сам миллиардер отрицает, что является владельцем судна.

С момента ареста яхта была пришвартована в порту Фалмута Антигуа и Барбуды в Карибском море.