Пентагон представил обновленную стратегию США по Арктике

В США Министерство обороны представило обновленную стратегию по Арктике.

Потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике создают крупные геополитические изменения, растущие последствия изменений климата, говорится в документе военного ведомства. Среди изменений на мировой арене отмечены спецоперация России, вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сотрудничества между РФ КНР.

Пентагон отмечает, что Арктика превращается в площадку "стратегической конкуренции" и США вместе со своими союзниками и партнерами "должны быть готовы вместе ответить на этот вызов". Вашингтон намерен проводить как самостоятельные, так и интернациональные военные учения в этом регионе для демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости.

Также Минобороны США намерено улучшить понимание оперативной среды в Арктике, инвестируя в приборы обнаружения, разведывательную деятельность и обмен информацией, сообщает РИА "Новости".

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов сообщил об активизации военной деятельности США и НАТО в Арктике. "Наращивается их потенциал в высоких широтах, увеличиваются масштабы проводимых там учений", - заявил он.