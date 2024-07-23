В Минобрнауки прокомментировали слова Фалькова об общежитиях "только для малоимущих"

Минобрнауки исходит из того, что все студенты должны быть обеспечены местами в общежитиях.

Однако в первую очередь те, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. С этой целью реализуется проект по реконструкции 800 общежитий, цель которого улучшить условия проживания для 250 тыс. студентов.

Как отметили в ведомстве, в нацпроекте "Наука и университеты" запланировано возведение как минимум 25 современных кампусов. Их возведут с 2025 по 2030 год. В ведомстве подчеркнули, что места в общежитиях предоставляются студентам в порядке, установленном локальными нормативными актами вузов, сообщает ТАСС.

До этого министр науки и высшего образования Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю поделился своим мнением о том, какие студенты должны жить в общежитиях. По словам чиновника, общежитие как сущность надо оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.