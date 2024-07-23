ЕС направит первый транш из доходов от российских активов в августе

Европейский союз направит первый транш в €1,4 млрд из доходов от активов России Киеву в начале августа.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, средства будут направлены на финансирование покупки средств противовоздушной обороны и снарядов для артиллерии, а также для размещения заказов у украинской военной промышленности.

"Мы намерены получать оружие не только для Украины, но и у самой Украины", - указал Боррель.

Он также отметил, что политика ЕС не является провоенной.

За границей заморожены резервы России в сумме 300 млрд долларов. Около 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Известно, что замороженные российские активы принесли европейскому депозитарию Euroclear 4,4 млрд евро доходов за 2023 г., тогда как за 2022 г. такие доходы составили 821 млн евро.