23 Июля 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.RU

1996: В Тюменской области появился первый Герой России, еще два города и природный заказник

1996 год для 80-летней истории Тюменской области стал знаменателен сразу несколькими событиями - в регионе появился первый Герой России, Ямал и Югра приросли городами, а в Ишимском районе появился природный заказник.

Именно в 1996 году командиру экипажа гражданского самолета Ил-76, тюменскому летчику Владимиру Шарпатову и второму пилоту Газинуру Хайруллину присвоили звание Героя России. Указ президент России подписал 22 августа.

Владимир Шарпатов герой России пилот(2010)|Фото: Накануне.Ru

Подвиг летчиков уникален и по сей день. 3 августа 1995 года российский экипаж совершал перелет из Албании в афганский город Баграм. На борту находился официально оформленный груз – патроны к автоматам Калашникова для правительства Афганистана. В тот день командир получил команду посадить самолет. Так гражданский летный экипаж из России талибы взяли в плен, который продлился 378 дней и ночей, или один год и 13 дней. Их поместили в тюремную камеру площадью 45 квадратных метров, неоднократно допрашивали.

"Мы сказали талибам, что самолету требуется техническое обслуживание, иначе он заржавеет, масло закоксуется, двигатели выйдут из строя. Под этим предлогом часть экипажа стала посещать самолет. Другая часть в это время находилась в заложниках", - рассказал он.

Бежать они решились только тогда, когда всем экипажем попали на борт. "Решили единогласно: будем взлетать, - вспоминает Владимир Шарпатов. - Талибы ушли на полуденную молитву. С нами оставили троих автоматчиков. Они сидели прямо у нас за спиной. После нескольких попыток двигатели запустились. Запросили "вышку", чтобы усыпить бдительность, мол, дайте порулить, в ответ тишина, все ушли на молебен. С промежуточной рулежки начал взлетать. Талибы спохватились, послали под крыло самолета две машины: "Урал" и автобус, на котором нас же привезли. Взлетная полоса кончается. Жара, двигатели полную мощность не выдают. От последней плиты самолет буквально оторвался, перескочил через колючую проволоку, убрал подкрылки и шасси... Курс – на Арабские Объединенные Эмираты. Россия потом ахнет и примет нас домой".

(2024)|Фото: kinopoisk.ru

История о советских летчиках, сбежавших из талибского плена стала основой сценария фильма "Кандагар", который вышел на российские экраны в 2010 году.

В 1996 году Тюменская область приросла сразу двумя городами. Поселок Губкинский получил статус города окружного значения на Ямале 2 декабря, а перед самым наступлением 1997 года в Югре приняли закон "Об отнесении города Югорска – города районного значения к городам окружного значения".

губкинский(2011)|Фото: Накануне.ruюгорск(2016)|Фото: Накануне.ru

Еще одно знаменательное событие случилось в 1996 году в области природоохраны. В Ишимском районе учредили заказники регионального значения "Клепиковский". Он занимает 12 тысяч 925 га территории, расположен в южной части района на правой надпойменной террасе реки Ишим. Природоохранный объект создали для улучшения охраны животного мира, сохранения ценных в научном и хозяйственном отношениях природных комплексов, редких и исчезающих видов фауны.

(2024)|Фото: admtyumen.ru

Теги: владимир шарпатов, герой россии, ишимский заповденик, 80-летие тюменской области


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