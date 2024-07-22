22 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Четверть века музей культуры Астрахани знакомит посетителей с историей культурных процессов региона

24 июля исполняется 46 лет с момента основания филиала музея-заповедника. Музей открыли в 1978 году как литературный музей Николая Гавриловича Чернышевского.

Экспозиции разместили в здании, построенном в конце XVIII века (дом П.Х. Хачикова), где с 1 декабря 1883 года по 1 марта 1884 года проживал отбывавший в Астрахани ссылку писатель.

Сегодня музей является хранителем истории культурных процессов, происходивших в XIX-XX веках, и памяти о выдающихся личностях, чьи биографии и творческие пути связаны с городом, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

25 лет назад, в 2000 году, экспозицию расширили и внесли в нее материалы о театральной, музыкальной, литературной жизни региона XVIII — начала XX веков. Тогда музей получил новое название — Музей культуры Астрахани.

Экспозиционные комплексы музея знакомят посетителей с астраханским периодом жизни Чернышевского. Особое место в интерьерах гостиной занимают экспонаты о выдающихся певцах, чьи судьбы связаны с Астраханью: Федор Шаляпин, Надежда Папаян, Елизавета Попова-Каракаш, Валерия Барсова.

Отдельная экспозиция посвящена солистке Большого театра Марии Максаковой. В музее представлены театральные и концертные костюмы, редкие фотографии и документы, подаренные семьей Максаковых родному городу.

Посетители музея могут увидеть коллекцию старинных звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств: шарманок, граммофонов, патефонов и других музыкальных раритетов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В дни празднования даты основания музея в учреждении работают временные выставки «Красота Астраханского края глазами художника» и «Почтовые истории», а с 3 августа начнёт работу выставка «От фотографии к живописи», на которой будут представлены работы художницы Наталии Захаровой.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: музей культуры астрахани, экспозиция, редкие фотографии


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