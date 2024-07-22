Глава Минобрнауки захотел заселять в общежития только малоимущих студентов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю поделился своим мнением о том, какие студенты должны жить в общежитиях. По словам чиновника, общежитие как сущность надо оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.

Фальков отметил, что цены на общежития абсолютно неадекватны затратам на их содержание, из-за чего они, по сути, выполняют социальную функцию.

"Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться", - цитирует РИА Новости министра.