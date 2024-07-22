МАК установил обстоятельства крушения SSj в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) установил обстоятельства крушения в Московской области самолета SSj-100.

Экипаж (командир воздушного судна, второй пилот и бортпроводник) выполнял перелет с аэродрома Луховицы (Третьяково) на аэродром базирования Внуково (Москва) после периодической формы технического обслуживания филиалом ПАО «ОАК» – ЛАЗ имени Воронина. Автомат тяги включили перед взлетом, а автопилот – после взлета на истинной высоте 550 футов. На пятой минуте полета из практически горизонтального полета на высоте QNH 5 тыс. 160 футов (значения угла тангажа составляли 5-6 градусов на кабрирование, зарегистрированных углов атаки – 10-11 градусов) самолет перешел на снижение с углом тангажа до 4 градусов на пикирование. В момент перехода на снижение приборная скорость составляла 200 узлов и увеличивалась, происходила синхронная уборка закрылков и предкрылков до полностью убранного положения.

Во время снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4 тыс. 500 футов с последующим набором высоты до 4 тыс. 750 футов. На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось.

Регистрация параметров полета прекратилась в 14:59:15, последние зарегистрированные значения параметров: приборная скорость – 365 узлов, вертикальная скорость снижения – 17 тыс. футов/мин, угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо. Силовые установки работали до окончания регистрации параметров.

Комиссией подготовлено и направлено авиационным властям России последующее донесение, в котором по выявленным факторам опасности даны рекомендации для проведения корректирующих мер или действий, направленных на повышение безопасности полетов. Расследование продолжается, сообщает МАК.

В результате катастрофы, произошедшей 12 июля, погиб экипаж из трех человек. Пассажиров на борту не было, на земле никто не пострадал. Самолет выполнял тестовый полет после техобслуживания.