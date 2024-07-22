22 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Узбекистан намерен увеличить поток грузоперевозок через Астраханскую область

В ходе визита в Астраханскую область Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов заявил о заинтересованности в расширении сотрудничества с регионом.

Дипломат совместно с министром внешних связей Астраханской области Владимиром Головковым посетил Астраханский транспортно-логистический хаб и ознакомился с его работой.

Астраханская область является одним из ключевых участков МТК «Север — Юг». Для обслуживания товаропотока, который идет по восточной ветке коридора, с 2019 года в районе станции Кутум функционирует логистический хаб. Товары сюда доставляются по железной дороге и автотранспортом.

«В прошлом году через наши терминалы было перевалено около 100 тысяч тонн грузов. Каждый десятый из них — из Узбекистана, — рассказал гостю управляющий директор компании Джаваншир Мамедов. — С начала текущего года приняли свыше 6 тысяч тонн картофеля, капусты, лука, зелени и фруктов».

Посол Узбекистана в России увидел, как проходит процедура приёмки фур с 20 тоннами нектарина и винограда, прибывшими из Ферганской области Узбекистана. Ботиржон Асадов посетил новый терминал со складами временного хранения молочной, мясной, консервируемой и рыбной продукции, морепродуктов и животных кормов. Проверку грузов осуществляет на месте ветеринарный пост Астраханского филиала Россельхознадзора. Здесь же к работе подключаются таможенники.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Мы планируем в ближайшие годы в разы увеличить объёмы экспорта и импорта грузов, для этого будем возводить торговый и коммерческий склады, контейнерную площадку, железнодорожные пути к ней и многое другое, — отметил Джаваншир Мамедов. — Предлагаем экспортерам, транспортным и экспедиторским компаниям Узбекистана активнее использовать возможности нашего хаба».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Общаясь с представителями астраханских СМИ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации отметил, что вопросы логистики заняли важное место в ходе его визита в Астраханскую область.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Узбекистан традиционно поставляет в Россию скоропортящуюся плодоовощную продукцию, которая требует оперативной обработки и доведения до потребителя. Поэтому очень важен прямой транспортный коридор «от поля до потребителя, — отметил он. — Нам показали в Астрахани современный логистический центр, где созданы благоприятные условия для приёма, оформления, хранения товара и его дальнейшей отправки потребителю. Благодаря решению лидеров наших стран между Узбекистаном и Россией для наращивания объемов поставок плодоовощной продукции создан „зеленый коридор“. Будем вести работу с нашими грузоотправителями, чтобы он заработал в полную силу — в том числе и на астраханском направлении».

Теги: мтк север-юг, посол узбекистана, логистический хаб, грузопоток из узбекистана


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