Астраханской совет молодых специалистов при минэкономразвития обсудили подачу заявок в проект «Кадры решают всё»

Состоялось очередное заседание совета молодых специалистов при министерстве экономического развития Астраханской области. Его посвятили плану работы совета на 2024 год.

Открыла заседание председатель совета, заместитель начальника отдела государственных инвестиций Наталья Евлашова, которая рассказала о новом губернаторском проекте «Кадры решают всё».

«По инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в регионе запустили проект „Кадры решают всё“, цель которого — выявить талантливых людей и пригласить их на работу в команду правительства Астраханской области на государственную и муниципальную службу», — подчеркнула председатель совета.

В завершение встречи члены совета обсудили участие и подачу заявок в проект «Кадры решают всё» сотрудников министерства, а также выбрали ответственных за спортивное, экологическое, волонтерское направления работы и наметили план работы на год и ближайший месяц.