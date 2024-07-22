Выездное заседание Комитета Совета Федерации прошло в Астраханской области

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудили актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) в регионе.

Подчеркивая важность их сохранения, Лилия Гумерова напомнила, что этому вопросу особое внимание уделил Президент Владимир Путин во время своего Послания Федеральному Собранию в феврале этого года.

«Благодаря вашей работе и работе вашей команды многое делается для сохранения объектов культурного наследия. Я не первый раз в Астрахани и лично имела возможность убедиться в этом», – обратилась Лилия Гумерова к Игорю Бабушкину.

Она также указала, что работу по сохранению ОКН глава региона начал еще в 2019 году, будучи временно исполняющим обязанности губернатора. Ряд предложений астраханцев уже нашли своё отражениев процессе совершенствования федерального законодательства.

Игорь Бабушкин сообщил, что в области расположено почти 900 памятников, больше половины из них – объекты архитектуры. Для сохранения их исторического облика правительство ведет большую работу.

Так, в соответствии с мастер-планом Астраханской агломерации началась масштабная реконструкция областного центра – района «Коса». Проект предполагает комплексное благоустройство: от реставрации зданий до полной замены инженерных сетей. Также в рамках пилотного проекта «Чистое небо» на центральной набережной Волги воздушные коммуникации будут скрыты в подземных колодцах.

«Многие памятники архитектуры – это действующие многоквартирные дома. По закону их восстановление ложится на плечи собственников, а это немалые средства, которых зачастую у людей просто нет. Очевидно, что здесь требуются законодательные изменения, в том числе на федеральном уровне», – считает губернатор.

Заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев сообщил, что в июне этого года ведомство одобрило заявку на проведение реставрационных работ в Астраханском кремле. Планируемый срок заключения контракта на разработку проектно-сметной документации – октябрь 2024 года. По ее итогам определят полный перечень работ по реконструкции семи объектов, расположенных на территории.

Игорь Бабушкин отметил, что важно не только восстановление самих ОКН, но и реконструкция коммунальных сетей под ними. Для этого совместно с Фондом развития территорий была разработана программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения на территории Астрахани, в которую вошли 250 мероприятий на сумму 150 млрд рублей.