В Ивановской области разработали проект закона о молодежной политике

В Ивановскую областную Думу поступил проект закона о молодежной политике. Как рассказала председатель регионального парламента Марина Дмитриева, разработке предшествовало широкое общественное обсуждение со студентами, предпринимателями и учеными, творческим сообществом. Законопроект в областной парламент внес губернатор Станислав Воскресенский.

«В течение восьми месяцев «Движение Первых» организовало более 30 дискуссионных площадок. Участие в обсуждении приняли свыше пяти тысяч молодых людей – это школьники, студенты, молодые ученые и предприниматели. Все они смогли высказать свои идеи и предложения, многие из которых учтены в итоговом проекте закона», – рассказала спикер областной Думы Марина Дмитриева.

В законопроект включены нормы о финансовой, организационной и информационной поддержке молодежных и детских объединений за счет средств областного бюджета. При органах государственной власти будут созданы консультативные, совещательные, экспертные органы из числа представителей молодежи. Кроме того, молодые люди и организации смогут вносить предложения по реализации молодежной политики в органы госвласти, а также участвовать в обсуждениях нормативных правовых актов в этой сфере.

Документ устанавливает правовую основу регулирования отношений в сфере молодежной политики, определяет ее цели и основные направления. Закон разграничит полномочия органов государственной власти Ивановской области в этой сфере. В числе ключевых принципов реализации молодежной политики – учет социальных потребностей молодежи, национальных традиций, региональных, местных и этнокультурных особенностей региона.

Отметим, на территории Ивановской области проживает более 210 тысяч представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. В регионе регулярно проходят всероссийские и межрегиональные фестивали, концерты, форумы, выставки, грантовые конкурсы для молодежи, а в ближайшие годы в самом сердце Иванова появится научно-образовательное пространство мирового уровня «Большая Ивановская Мануфактура», сообщили в пресс-службе Ивановской областной Думы.