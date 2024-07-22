Будапешт пригрозил Киеву разбирательством в ЕС за отказ от транзита российской нефти

Будапешт считает решение Киева об остановке транзита российской нефти враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он добавил, что Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией, предваряющих разбирательство против Украины за остановку транзита нефти из России.

Также Сийярто отметил, что если не удастся убедить Киев возобновить транзит нефти, у Европы будет право не выполнять пункты соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее Украина остановила транзит нефти "ЛУКОЙЛа" в Словакию после внесения российской компании в украинский санкционный список.