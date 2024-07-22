В Ozon опровергли информацию о бунте екатеринбургских курьеров

Руководство Ozon опровергло новости о массовой забастовке своих курьеров на территории Екатеринбурга. При этом в компании отметили, что произведут сотрудникам дополнительные выплаты на время нормализации сроков отгрузки.

Напомним, по данным СМИ, утром минувшего воскресенья около 70 курьеров отказались выходить на работу из-за условий труда. Они припарковали свои авто на складе и потребовали встречи с руководством.

В компании "КП-Екатеринбург" заявили, что никакой забастовки не было, а к руководителям складов обратилась только небольшая часть сотрудников. Причиной этого стали нехватка складского персонала, из-за чего операции по передаче заказов проходят медленнее. Сейчас Ozon уже привлекает к работе новых сотрудников.

"Сейчас доставка Ozon в Екатеринбурге работает полноценно, все курьеры отправились развозить покупки. Заказы, которые задержались вчера в доставке, доедут клиентам в ближайшие дни", - заявили в компании.

При этом "Вечерним ведомостям" в пресс-службе Ozon сообщили, что начальство все же встретилось с бастующими и договорилось о дополнительных выплатах и создании прямого канала для связи с руководством.

"Сегодня утром руководство логистики Ozon провело встречу с группой курьеров Екатеринбурга и Свердловской области. На ней совместно договорились о дополнительных выплатах на время нормализации сроков отгрузки, а также о создании прямых каналов коммуникации курьеров региона с руководством доставки компании", - добавили в компании.