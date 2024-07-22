Путин поручил создать фонд развития детского и массового спорта за счет отчислений от азартных игр

Владимир Путин поручил создать фонд, направленный на поддержку детско-юношеского и массового спорта. Предполагается, что на повышение доступности детско-юношеского спорта будут направлены целевые отчисления от азартных игр.

Вообще, закон об отчислениях от азартных игр был принят еще в прошлом году (точнее, тогда ставка отчислений для букмекерских контор была увеличена с 1,5% до 2%). В том же документе были обозначены цели, на которые идут отчисления.

Так, на детско-юношеский и массовый спорт направляется 30% от общего объема целевых отчислений (при этом на развитие детско-юношеского спорта направляется не менее 20%), на развитие профессионального спорта — 70% общего объема целевых отчислений от азартных игр.