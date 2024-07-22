Жители Жулебино в Москве вышли на улицу в знак протеста против строительства мечети

Жители района Жулебино в Москве вышли на улицу в знак протеста против предполагаемого строительства мечети. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший депутат Мосгордумы Евгений Ступин (внесен в реестр иностранных агентов).

Он напомнил, что изначально власти Москвы хотели строить мечеть в соседнем Косино-Ухтомском районе, на берегу Святого озера - православной святыни. "Но из-за массовых протестов Собянин был вынужден перенести место стройки на километр", - написал Ступин.

Однако принципиально проблему перегруженности районов это не решило, отметил экс-депутат. Сейчас предполагается, что мечеть будет возле метро "Лермонтовский проспект", а это, по словам Ступина, одна из самых загруженных станций. По его мнению, строительство ухудшит ситуацию с перегрузкой транспорта и вечными пробками на Рязанском проспекте.

"Коренная причина протестов - нежелание чиновников согласовывать с местными жителями проблемные стройки", - заявляет Ступин, добавляя, что место расположения и размер мечети, равно как и православных храмов, должны определяться местными жителями, например, на публичных слушаниях.

Напомним, в 2023 году в Косино-Ухтомском районе Москвы проходили протесты против строительства мечети площадью 40 тыс. кв. м у Святого озера, которое почитаемо у православных. Противников строительства критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, зачинщики протестов действовали в интересах западных спецслужб. Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин вскоре сообщил, что место расположения мечети будет изменено, и ее размер будет намного меньше, 2,5 тыс. кв. м.