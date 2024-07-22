Оленеводы Ямала заявили о нарушении прав из-за оленины

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о том, действительно ли на Ямале нарушают права оленеводов.

Через приемную Бастрыкина "ВКонтакте" к нему обратились с заявлением о нарушении руководством департамента агропромышленного комплекса Ямала прав оленеводов. Единственным источником дохода граждан является сдача животных на убой. Несмотря на предоставление в организацию живых оленей, оплата начисляется только за сданную тушу.

Выплаты за дорогостоящие шкуры, камусы и субпродукты не производятся, что значительно ухудшает материальное положение оленеводов и свидетельствует о коррупционной составляющей. Многочисленные обращения в местную администрацию результатов не принесли.

Пройдет проверка ситуации. Бастрыкин поручил главе ямальского окружного управления СКР Андрею Егорову доложить ему о промежуточных и окончательных результатах проверки, сообщает информационный центр СКР.