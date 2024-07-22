Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с певицы Любови Успенской почти 280 тысяч рублей по иску Филиппа Киркорова и обязал опровергнуть порочащие сведения.

Как передает РИА Новости, также суд обязал платформы "Дзен" и "ВКонтакте" в течение десяти дней удалить видеоматериалы.

Напомним, Киркоров требовал взыскать с Успенской взыскать 10 млн рублей. Поводом для разбирательства стало интервью певицы, в котором она назвала артиста женоненавистником.

В июне Замоскворецкий районный суд Москвы начал рассматривать иск Киркорова к Успенской и блогеру Алене Жигаловой (блог "Алена, блин!"). Речь идет об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда. В исковом заявлении Филипп Киркоров просил признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию высказывания Успенской в выпуске блога "Любовь Успенская – война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз". Жигалову Киркоров просил обязать удалить выпуск из YouTube, "Дзена" и VK.