В Екатеринбурге проверят детсад, где ребенка на сончасе обматывали в полиэтилен

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после ситуации с ребенком в детском саду. Инцидент произошел во время сончаса.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в частном детсаду на улице Рябинина в уральской столице. Утверждалось, что с 15 по 19 июля работники дошкольного учреждения на время дневного сна надевали на руки 1,5-годовалой девочки полиэтиленовые мешки и плотно приматывали их скотчем вокруг запястий. Со слов самих сотрудников, это было сделано якобы для того, чтобы ребенок не повредил себя (не расцарапал кожу) руками.

Сейчас прокуратура проводит проверку. К ней привлечены специалисты Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также доследственную проверку начали органы полиции.