Сооснователь Greenpeace* арестован по международному запросу Японии

Один из основателей Greenpeace* Пол Уотсон арестован в Гренландии по запросу Японии, он может быть экстрадирован в эту страну, где активиста объявили в международный розыск. Сообщается, что Уотсон был задержан в Нууке, когда его яхта John Paul DeJoria зашла в порт.

Помимо Greenpeace* американско-канадский активист является также основателем организации Sea Shepherd. Она борется за сохранение морей и их обитателей, часто акции участников являются радикальными (например, нападения на китобойные судна). Уотсон известен тем, что руководил такими акциями.

Собственно, в Гренландии сегодня Уотсон и его команда оказались по пути в Тихий океан, где они намеревались перехватить японское китобойное судно-фабрику. В Японии Уотсона обвиняют в нескольких эпизодах нападений на рыболовные суда. Если его депортируют, ему может грозить до 15 лет заключения.

*признан в России нежелательной организацией, внесен в реестр иноагентов Минюста РФ