ВС РФ из "Искандера" уничтожили установку HIMARS в Николаевской области

Вооруженные силы России с помощью ОТРК "Искандер-М" уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, обслуживающими пусковые", - говорится в сводке ведомства.

9 июля Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по американским комплексам HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по Крыму. Были уничтожены четыре пусковые установки РСЗО и до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.