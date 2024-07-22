Врио главы пресс-службы Патриарха Кирилла предупредил о возможных сообщениях мошенников от его имени

Врио главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимир Легойда предупредил подписчиков своего Telegram-канала, что если от его имени будут писать на странные темы, то это, скорее всего, мошенники.

"В связи с участившимися случаями интернет-мошенничества, сообщаю, что в случае, если вы получили якобы от меня любое неожиданное сообщение (на тему денег, государственной безопасности, карьерного роста и прочего) – не поленитесь и позвоните, пожалуйста, по официальному телефонному номеру Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (+7 (495) 781-97-61) или просто не отвечайте. Я не пишу никому сообщения по таким вопросам", - сообщил Легойда.

Ранее в России уже встречались случаи, когда мошенники действовали от имени высокопоставленных церковных иерархов. Так, в прошлом году (да и в этом) гражданам звонили злоумышенники от имени митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, предлагали делать пожертвования.